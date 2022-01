Omarion è un cantante | non una variante del Covid

Advertising

DrApocalypse : #Omarion vs. #Omicron: 'Sono un cantante non una variante del Covid-19' - VIDEO -

Mashable Italia

Omicron o? Nel dubbio il rapper è diventato virale sui social, ribadendo il suo essere 'artista' e non una cazzo di variante del Covid - 19. " Ciao, sono. Sono un artista, non una variante ", ha precisato a Capodanno su TikTok. " Quindi tieni presente che se ti capita d'incontrarmi per strada, non devi isolarti per cinque giorni". "Anche se è ...In quanti si ricordano di? Ilamericano aveva raggiunto il successo nei primi anni Duemila come componente della boyband rnb B2K , la quale aveva sfornato hit come Bump, Bump, Bump e Girlfriend prima di ...Il cantante ha usato le battute sulla somiglianza tra il suo nome e la variante Covid per farsi pubblicità...e ha funzionato! Ecco il video che ha postato su Tiktok.LOS ANGELES - Il diffondersi sempre più capillare della variante Omicron negli Stati Uniti ha portato un inaspettato ritorno di popolarità per Omarion. Il cantante R&B, leader d ...