Obbligo vaccinale per gli over 50: da quando entra in vigore. Dove diventa obbligatorio il Green pass (Di venerdì 7 gennaio 2022) Appena due giorni fa, il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità il nuovo decreto che introduce la vaccinazione obbligatoria per gli over 50. Nelle scorse ore sono arrivati i chiarimenti sulle tempistiche che si dovranno rispettare per evitare le sanzioni: l'Obbligo vaccinale, infatti, sarà valido fin da subito. Obbligo vaccinale: da quando Mentre la variante Omicron fa salire i dati dei contagi, palazzo Chigi spiega le tempistiche per l'Obbligo vaccinale che scatta il giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale, e durerà fino al 15 giugno 2022, rivela AdnKronos. La vaccinazione può essere omessa o differita se attestato da un medico di medicina generale e poi valutate dall'azienda sanitaria ...

