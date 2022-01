Napoli al fianco di Iervolino | “Bisogna sospendere la serie A”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) “Trovo estremamente ragionevole la proposta del neo Presidente della Salernitana Danilodiper qualche turno il campionato diA in attesa di definire un nuovo ed efficace protocollo operativo in relazione all’andamento pandemico”. Lo ha dichiarato il sindaco Vincenzo, dopo che ieri la Salernitana non è scesa in campo a causa dell’alto numero di giocatori risultati positivi al Covid e messi in quarantena dall’Asl di Salerno. Il primo cittadino ha poi proseguito… “La situazione che stanno vivendo la Salernitana e tanti club di massimaè davvero surreale ed antisportiva; innescherà un contenzioso lungo ed estenuante come dimostrano le precedenti esperienze. La sospensione temporanea sarebbe una soluzione di buon senso che tutelerebbe la salute degli atleti, la ...

Advertising

antuan_rinaldi : @DomenicoFilogr1 Vedi un po' se mi tocca avere al mio fianco un amico interista perché Morata non sia abbandonato ??… - PartenoPesce : Sempre al tuo fianco????Forza Napoli - ivanotenneriel1 : RT @ACapNeBon82: Oggi più che mai, col coltello tra i denti e il piede a martello. Onoratela, onorateci. Sempre al tuo fianco: oggi, doman… - ACapNeBon82 : Oggi più che mai, col coltello tra i denti e il piede a martello. Onoratela, onorateci. Sempre al tuo fianco: oggi… - sportli26181512 : Juve-Napoli: #Dybala e #Chiesa recuperati, solo uno dei due subito in campo: Difesa d'emergenza contro il Napoli, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli fianco

Cronache Salerno

...Ministero delle pubblica istruzione il 'O'professo'' si ritrova a Corzano in provincia di...50 - Scorpion 20:35 - Scorpion 21:20 - Il mistero della casa del tempo 23:10 - Valhalla - Al...Cuadrado in diagonale non trova la porta e allora è di nuovo ilcon Zielinski a sfiorare il ... Il gol del pari, se possibile accende ancora di più la gara e scopre ildi entrambe le ...NAPOLI - Ahahahahahahahahahahahahahahahahah. Sì, onomatopeicamente parlando, è una grossa risata quella che questo Napoli può permettersi agli occhi di avversari, detrattori, iettatori e chi più ne ha ...Segnalazione da una cittadina che evidenzia come sia presente una buca profonda sul marciapiede in via Napoli 27 a Ladispoli. “L’ennesima voragine che si crea sul passaggio pedonale” spiega e in effet ...