Mara Venier | rivelazione choc | “Faticavo a parlare” Cos’è successo all’amata conduttrice

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Raggiunta dal settimanale Gente,ha rilasciato importanti dichiarazioni:di recente a Domenica In “Mi sono bloccata”, con queste paroleha rivelato ai microfoni del settimanale Gente di essere rimasta impietrita quando a Domenica In sono state trasmesse le immagini di Zucchero mentre suonava in piazza San Marco senza la L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

gabrieledimarzo : RT @bubinoblog: #DomenicaIn - Mara Venier intervista Luca Argentero, Giovanna Civitillo e Marco Travaglio. Talk #Covid con Vaia, Bassetti,… - 95_addicted : RT @bubinoblog: #DomenicaIn - Mara Venier intervista Luca Argentero, Giovanna Civitillo e Marco Travaglio. Talk #Covid con Vaia, Bassetti,… - Tele_Visionaro : RT @bubinoblog: #DomenicaIn - Mara Venier intervista Luca Argentero, Giovanna Civitillo e Marco Travaglio. Talk #Covid con Vaia, Bassetti,… - marcoluci1 : RT @bubinoblog: #DomenicaIn - Mara Venier intervista Luca Argentero, Giovanna Civitillo e Marco Travaglio. Talk #Covid con Vaia, Bassetti,… - lattuga99 : RT @bubinoblog: #DomenicaIn - Mara Venier intervista Luca Argentero, Giovanna Civitillo e Marco Travaglio. Talk #Covid con Vaia, Bassetti,… -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Protagonista della puntata la celebre conduttricepresente proprio come concorrente in gara alla quale è stato affidato il compito di indovinare le identità dei Vip. La donna però si è ...rivela un retroscena su Zucchero a Domenica In: 'Durante l'intervista mi sono bloccata' La regina della domenica pomeriggio di Rai1 ha concesso una lunga intervista al settimanale Gente in ...E' andata in onda nella serata di ieri, giovedì 6 gennaio 2022, una puntata speciale de I Soliti Ignoti ovvero il programma di grande successo di Rai 1 condotto da Amadeus. Protagonista della puntata ...Mara Venier rivela un retroscena su Zucchero a Domenica In: "Durante l'intervista mi sono bloccata" La regina della domenica pomeriggio di Rai1 ha ...