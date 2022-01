“Io esco, basta”. GF Vip, altro colpo di scena: la concorrente ai ferri corti con la produzione (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non si può mai stare tranquilli nella casa de Grande fratello. Ma si sa, è proprio per questo che piace. E stavolta a scombinare le carte in tavola è stata Jessica Selassié, che sta minacciando di abbandonare il gioco se Alfonso Signorini non prenderà provvedimenti circa alcuni commenti (poco politically correct) di Katia Ricciarelli sulla sorella Lulù. “Io mi ritiro, me ne vado, mi dissocio da queste cose. Chiamate i miei avvocati. Lulù, Katia Ricciarelli ti ha detto davvero ‘vacci tu a scuola, al tuo paese‘? Questo è razzismo. Lo ha detto veramente? Non ditemi bugie perché se lo ha detto veramente io me ne vado. Ragazzi io me ne vado non vivo in una casa con una persona razzista. Io il razzismo non lo sopporto”. Queste sono state le parole della gieffina, stanca di un comportamento forse poco misurato di Katia Ricciarelli. In un clima che dovrebbe essere di condivisione e ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non si può mai stare tranquilli nella casa de Grande fratello. Ma si sa, è proprio per questo che piace. E stavolta a scombinare le carte in tavola è stata Jessica Selassié, che sta minacciando di abbandonare il gioco se Alfonso Signorini non prenderà provvedimenti circa alcuni commenti (poco politically correct) di Katia Ricciarelli sulla sorella Lulù. “Io mi ritiro, me ne vado, mi dissocio da queste cose. Chiamate i miei avvocati. Lulù, Katia Ricciarelli ti ha detto davvero ‘vacci tu a scuola, al tuo paese‘? Questo è razzismo. Lo ha detto veramente? Non ditemi bugie perché se lo ha detto veramente io me ne vado. Ragazzi io me ne vado non vivo in una casa con una persona razzista. Io il razzismo non lo sopporto”. Queste sono state le parole della gieffina, stanca di un comportamento forse poco misurato di Katia Ricciarelli. In un clima che dovrebbe essere di condivisione e ...

