Hun Sen in Myanmar rompe il fronte contro il golpe militare (Di sabato 8 gennaio 2022) Non è cominciata bene ieri la visita di due giorni in Myanmar del premier cambogiano Hun Sen, il cui Paese presiede da gennaio anche l'associazione regionale di dieci nazioni del Sudest asiatico (Asean) di cui entrambi i Paesi fanno parte. 273 organizzazione riunite nel General Strike Coordination Body lo hanno accusato di «trascurare la volontà del popolo birmano e la rivoluzione di primavera» e Amnesty International gli aveva chiesto di annullare il viaggio e «condurre l'Asean in un'azione forte per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

