GF Vip 6, spoiler 7 gennaio: una sorpresa speciale per Soleil Sorge (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Grande Fratello VIP continua a riservare ai telespettatori grandi colpi di scena. Il reality show già da questa sera, venerdì 7 gennaio 2022, tornerà in onda con due puntate settimanali. Gli spoiler inerenti all’appuntamento odierno, rivelano che Soleil Sorge riceverà una sorpresa speciale da parte di una sua grande amica. Scopriamo insieme di chi si tratta. GF Vip 6, una bellissima sorpresa Soleil Sorge Le anticipazioni del GF Vip 6, inerenti alla trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip, rivelano che Soleil Sorge riceverà la visita inaspettata da parte di una sua carissima amica. Stiamo parlando di Dayane Mello, protagonista indiscussa della quinta edizione del reality show condotto da ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Grande Fratello VIP continua a riservare ai telespettatori grandi colpi di scena. Il reality show già da questa sera, venerdì 72022, tornerà in onda con due puntate settimanali. Gliinerenti all’appuntamento odierno, rivelano chericeverà unada parte di una sua grande amica. Scopriamo insieme di chi si tratta. GF Vip 6, una bellissimaLe anticipazioni del GF Vip 6, inerenti alla trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip, rivelano chericeverà la visita inaspettata da parte di una sua carissima amica. Stiamo parlando di Dayane Mello, protagonista indiscussa della quinta edizione del reality show condotto da ...

Advertising

Erya_Val : @Darkrooom1 @Solepassiotrash @luciaD4567 Spoiler: il mio modello di vita non sta in quella casa e non è nemmeno un 'vip' - tossica8 : Ma adesso fanno i balletti a fine serata per i vip così che non finiscano nel dimenticatoio? spoiler: già non si sanno più i nomi #gfvip - reinadelnulla : voi postereste mai una foto vostra fatta a sgamo mentre siete intenti a fare altro? spoiler: no. e perché dovrebbe… - zazoomblog : GF Vip 6 spoiler 3 gennaio: Kabir Bedi sarà un nuovo concorrente - #spoiler #gennaio: #Kabir #nuovo… - dailynews_24 : Alex Belli, gli ultimi gesti sui social: ripensa a Soleil e fa uno spoiler su Delia al GF Vip… -