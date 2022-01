Drage Race Italia con Tommaso Zorzi sulla tv in chiaro: quando e dove vederlo? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Drag Race Italia finalmente arriverà anche sulla tv gratuita. Il reality show acclamato dalla critica e anche dal pubblico vede nelle vesti di membri della giuria l’ex gieffino Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla. L’obiettivo dei concorrenti è aggiudicarsi il titolo di migliore drag queen, proprio come la celebre versione americana RuPaul’s Drag Race su Netflix. quando andrà in onda nella televisione Italiana in chiaro? Il programma debutterà su RealTime il 9 Gennaio 2022 alle 21:00. Alla fine di ogni puntata ci sarà uno spazio di approfondimento condotto da Tommaso Zorzi, chiamato After The Race, in cui attraverso le sue interviste, si approfondisce la vita e i pensieri delle ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dragfinalmente arriverà anchetv gratuita. Il reality show acclamato dalla critica e anche dal pubblico vede nelle vesti di membri della giuria l’ex gieffino, Chiara Francini e Priscilla. L’obiettivo dei concorrenti è aggiudicarsi il titolo di migliore drag queen, proprio come la celebre versione americana RuPaul’s Dragsu Netflix.andrà in onda nella televisionena in? Il programma debutterà su RealTime il 9 Gennaio 2022 alle 21:00. Alla fine di ogni puntata ci sarà uno spazio di approfondimento condotto da, chiamato After The, in cui attraverso le sue interviste, si approfondisce la vita e i pensieri delle ...

Advertising

JessicaPrezzav3 : RT @AleCaruso87: In bocca al lupo a Tommy che domenica debutta in chiaro su Real Time con Drage Race Italia ???? #tzvip - AleCaruso87 : In bocca al lupo a Tommy che domenica debutta in chiaro su Real Time con Drage Race Italia ???? #tzvip - lovelyanimehd : Drage Race Italia | I tre giudici e la super ospite Cristina D' Avena -