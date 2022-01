Di giorno infermieri, di notte Drag Queen: ‘Sister – Una vita da sogno’ (Di venerdì 7 gennaio 2022) Di giorno infermieri preparati e professionali, di notte scatenate Drag Queen. Sono i fratelli Daniel e Domenico, due gemelli omozigoti di Santeramo in Colle, in provincia di Bari. I due fratelli pugliesi, tolti i camici da infermieri, si trasformano nelle Sorelle Pompadur! diventando le protagoniste di “SISTERS – UNA vita DA SOGNO”, la trasmissione che andrà in onda in esclusiva dal 9 gennaio solo su Discovery+. Il reality porterà sugli schermi la loro una doppia vita piena di passione e di contraddizioni, che in un paesino del sud Italia è ancora più complessa: abbiamo una fitta rete di relazioni familiari, lavorative e artistiche, contraddistinte dal calore del Sud, ma anche con dei tabù difficili da sfatare che si scontrano con e i sogni dei due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dipreparati e professionali, discatenate. Sono i fratelli Daniel e Domenico, due gemelli omozigoti di Santeramo in Colle, in provincia di Bari. I due fratelli pugliesi, tolti i camici da, si trasformano nelle Sorelle Pompadur! diventando le protagoniste di “SISTERS – UNADA SOGNO”, la trasmissione che andrà in onda in esclusiva dal 9 gennaio solo su Discovery+. Il reality porterà sugli schermi la loro una doppiapiena di passione e di contraddizioni, che in un paesino del sud Italia è ancora più complessa: abbiamo una fitta rete di relazioni familiari, lavorative e artistiche, contraddistinte dal calore del Sud, ma anche con dei tabù difficili da sfatare che si scontrano con e i sogni dei due ...

