Damascelli | per Adl le regole sono fatte per essere violate | il rispetto della salute altrui è un optional fastidioso

Sul Giornale, Tony Damascelli contesta duramente la decisione del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, di schierare contro la Juventus i tre giocatori messi in isolamento dall'Asl Napoli 2. La definisce una provocazione ed accusa il patron di non rispettare la salute altrui e di violare sistematicamente le regole. "Poi a Torino è andata in scena la commedia del finto contagio, tre calciatori del Napoli, in isolamento fiduciario, sono stati schierati come provocazione da De Laurentiis, le regole sono fatte per essere violate, la logica e il rispetto della salute altrui è un optional fastidioso, soprattutto per ..."

