Covid, rimane alto il numero di contagi a Pozzuoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Nelle ultime 24 ore a Pozzuoli sono stati registrati 260 contagi da coronavirus a fronte di 1.509 tamponi totali effettuati. Si registra un leggero calo di positivi rispetto al giorno precedente, per la prima volta dopo sei giorni di crescita costante. rimane, però, alta la percentuale dei contagiati nel rapporto positivi/tamponi analizzati che supera di nuovo il 17%. Attualmente in città sono 2.402 le persone positive con 9.680 casi registrati dall'inizio della crisi epidemica. Secondo i dati diffusi dal sindaco, Vincenzo Figliolia, sono state 101 le guarigioni registrate nell'ultimo giorno che porta il totale dei guariti a 7.169 persone. Persiste una fase di attenzione per l'espansione dei contagi in tutti i comuni flegrei con ...

