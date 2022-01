Arriva “Zoo Experience”, laboratori ecologici e feeding time per dare da mangiare alle giraffe allo Zoo di Napoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) allo Zoo di Napoli cominciare bene l’anno 2022 è il comune denominatore, mossi da sani principi e interessanti esperienze dedicate ai bambini. Perchè anche una visita allo Zoo, non sia solo un modo per passare il tempo libero, ma anche un interessante momento di crescita basato su valori, ed esperienza di vita. Nascono così per sabato 8 e domenica 9 gennaio gli appuntamenti Zoo Experience, con vari incontri tra il ludico e il didattico per tutta la giornata, dalle ore 9.30 alle 17.00. Il programma Ore 10.30-11.00 Zoo Experience – giraffe (solo su prenotazione), ore 12.00-13.00 laboratorio didattico “Il Mondo del riciclo” e “Il riciclo degli alberi di Natale”, ore 14.00-15.00 Tour guidato “Riciclo e riuso in natura”, ore 15.30- 16.00 ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 gennaio 2022)Zoo dicominciare bene l’anno 2022 è il comune denominatore, mossi da sani principi e interessanti esperienze dedicate ai bambini. Perchè anche una visitaZoo, non sia solo un modo per passare il tempo libero, ma anche un interessante momento di crescita basato su valori, ed esperienza di vita. Nascono così per sabato 8 e domenica 9 gennaio gli appuntamenti Zoo, con vari incontri tra il ludico e il didattico per tutta la giornata, dore 9.3017.00. Il programma Ore 10.30-11.00 Zoo(solo su prenotazione), ore 12.00-13.00o didattico “Il Mondo del riciclo” e “Il riciclo degli alberi di Natale”, ore 14.00-15.00 Tour guidato “Riciclo e riuso in natura”, ore 15.30- 16.00 ...

