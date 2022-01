Vi ricordate di Suor Cristina? Ha preso una scelta drastica | nessuno se lo sarebbe aspettato

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Chi si ricorda di? L’ex vincitrice di “The Voice of Italy” haunase loÈ divenuta famosa partecipando al talent show in onda su Rai 2. Laa entrò nella squadra di J-Ax e riuscì a trionfare. Da allora ha iniziato una prestigiosa carriera musicale e L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ricordate Suor

SoloGossip.it

Cristina ha preso una scelta drastica: di cosa si tratta VidiCristina Scuccia? La suora è divenuta famosa grazie alla partecipazione alla seconda edizione del talent show ' The Voice of Italy '. Cristina entrò nella squadra del rapper J - Ax e ...... famosissima attrice italiana che interpretaAngela , la protagonista della fiction targata ... spunta un retroscena incredibile sulla fiction: accadde nel 2011,? Ci dispiace molto per il ...A ricevere i presidi sanitari e le calze della Perugina Nestlé, suor Beatrice che, insieme ad Alessio Bacci ... e migliorare la qualità della vita delle assistite. Singolare il ricordo lasciato dagli ...Chi si ricorda di Suor Cristina? L'ex vincitrice di "The Voice of Italy" ha preso una scelta drastica: nessuno se lo sarebbe aspettato ...