Traffico Roma del 06-01-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Luceverdeben trovati a questo aggiornamento una buona giornata da Simone Cerchiara scarso ilnessuna disagio di rilievo ma non si esclude Qualche rallentamento soprattutto vicino al centro in tratti del Lungotevere in via di Selva Candida incidente e possibili rallentamenti tra via Forno Saraceno e via Cremolino oggi appuntamenti domenicali a San Pietro con l’Angelus a mezzogiorno allo stadio Olimpico con lazio-empoli alle 14:30 cambiamenti alla viabilità chiusura e divieti ne sarebbe pertanto attenzione nessuna disagio di rilievo nel trasporto pubblico oggi servizio arrivo Domani sciopero in Trenitalia collegamenti ferroviari a rischio dalle 9 alle 16 E con questo è tutto dettagli di queste di altre notizie li potete consultare nel sitopunto luce de.it un servizio a cura della c e della polizia locale di ...