"Ti devi ritirare ". Furia Rettore su Morandi

(Di giovedì 6 gennaio 2022) La cantante veneta si è scagliata contro il collega, che era stato graziato dalla Rai nonostante avesse pubblicato sui social un frammento del suo brano sanremese. Prime scintille in vista del Festival

Ultime Notizie dalla rete : devi ritirare

Poi il messaggio diretto, più esplicitamente, al collega: " E allora, con affetto, dico: Morandi, ti! ". A poche settimane dall'inizio della rassegna canora condotta da Amadeus , ...A partire dall'1 febbraio si troveranno entrambi in gara al Festival di Sanremo 2022 . E la competizione sembra aver già acceso gli animi di Donatella Rettore che, senza peli sulla lingua, attacca il ...Donatella Rettore è stata intervistata dal Corriere della Sera, in vista della sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo 2022 dove sarà in gara con Ditonellapiaga. Un ritorno molto atteso sul ..."Ti devi ritirare": leggenda della musica italiana salta Sanremo 2022? Donatella Rettore ha riservato parole dure nei confronti del collega ...