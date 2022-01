Strani reperti scoperti sulla Terra | alieni o terrestri?

Leggi su curiosauro

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Internet, lo sappiamo, è pieno di siti e forum che presentanomanufatti antichi o futuristici a partire dai quali si vorrebbe giustificare l’esistenza deglie provare la loro frequentazione. In realtà, l’argomento interessa anche studiosi un po’ più seri. Qualche anno fa, per esempio, la NASA pubblicò un studio sui tecnomarcatori, in cui si analizzavano alcuni artefatti che potrebbero essere stati prodotti dagli extraterresti. Tecnomarcatori e artefatti rinvenuti(wikipedia) – curiosauro.itTecnologie aliene in manufatti? Il documento era intitolato NASA and the search for technosignatures: a report from the Nasa Technosignatures Workshop. E l’oggetto di studio insisteva su oggetti ritrovati...