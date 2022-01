Palermo, salgono a 20 i positivi al Covid nel gruppo squadra (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sale a 20 il totale dei positivi al Covid-19 nel gruppo squadra del Palermo. Lo rende noto la stessa società siciliana tramite una nota ufficiale. “Il ciclo di tamponi molecolari a cui si sono sottoposti oggi calciatori e staff del Palermo, in seguito all’annullamento dell’allenamento previsto, ha dato esito positivo per quindici giocatori e tre membri dello staff, che si aggiungono ai due calciatori positivi già comunicati in precedenza“, si legge. “Tutti gli interessati si sono ritirati in quarantena nel proprio domicilio, mentre i calciatori risultati negativi rimangono a disposizione per i prossimi allenamenti programmati, sempre nel rispetto di tutte le normative sanitarie vigenti” conclude la nota del club. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sale a 20 il totale deial-19 neldel. Lo rende noto la stessa società siciliana tramite una nota ufficiale. “Il ciclo di tamponi molecolari a cui si sono sottoposti oggi calciatori e staff del, in seguito all’annullamento dell’allenamento previsto, ha dato esito positivo per quindici giocatori e tre membri dello staff, che si aggiungono ai due calciatorigià comunicati in precedenza“, si legge. “Tutti gli interessati si sono ritirati in quarantena nel proprio domicilio, mentre i calciatori risultati negativi rimangono a disposizione per i prossimi allenamenti programmati, sempre nel rispetto di tutte le normative sanitarie vigenti” conclude la nota del club. SportFace.

