Omicidio Varese | Seduto con una merendina e poi gli ho dato un colpo secco

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Non si placano le polemiche per l'di, costato la vita al piccolo Daniele di 7 anni, ucciso brutalmente dal padre Davide Paitoni per vendetta nei confronti della ex moglie Segui su affaritaliani.it

Advertising

Corriere : Omicidio a Varese, il giudice: «Daniele Paitoni ha capito che il padre voleva ucciderlo» - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Omicidio a Varese, il giudice: «Daniele Paitoni ha capito che il padre voleva ucciderlo» - lc71488535 : RT @Corriere: Omicidio a Varese, il giudice: «Daniele Paitoni ha capito che il padre voleva ucciderlo» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Il bimbo ucciso dal padre con un atroce stratagemma. Il gip: delitto non prevedibile - Italia_Notizie : Omicidio Varese, il giudice: «Daniele ha capito che il padre voleva ucciderlo» -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Varese

Certo, un "non prevedibile", come ha scritto il gip dinell'ordinanza di custodia cautelare di Davide Paitoni, il padre che ha sgozzato il figlioletto. Basta questo per sentirsi a posto con la ...Il Gip del Tribunale diche si sta occupando delle indagini fa luce sul caso e sulla personalità dell'assassino.Varese, il piano diabolico di Davide Paitoni per ammazzare il figlio di 7 anni. Gli ha messo uno straccio in bocca per non farlo urlare e lo ha accoltellato ...Ai carabinieri che lo hanno arrestato Paitoni aveva raccontato l’omicidio: la scusa per allontanare il nonno e la promessa di una merendina per far sedere il figlio, un pezzo di stoffa in bocca per no ...