Le assurde regole dei talebani in nome della Sharia (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’oscurantismo retrogrado dei talebani torna a colpire, e questa volta lo fa in un modo che appare ormai ridicolo se non si trattasse di una tragedia epocale per donne e uomini in Afghanistan. Manichini e taxi La furia islamista questa volta si scatena contro i manichini: i negozi di abbigliamento della provincia occidentale di Herat InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’oscurantismo retrogrado deitorna a colpire, e questa volta lo fa in un modo che appare ormai ridicolo se non si trattasse di una tragedia epocale per donne e uomini in Afghanistan. Manichini e taxi La furia islamista questa volta si scatena contro i manichini: i negozi di abbigliamentoprovincia occidentale di Herat InsideOver.

Advertising

NicolaPorro : ?? Il Paese a rischio paralisi per le assurde regole sanitarie, la stangata bollette in arrivo e la folla guerra al… - tds1985 : @stanzaselvaggia Veramente la figura di merda l'avevano già fatta e continuano a farla con regole assurde. Ovviame… - pierluigivillan : @petergomezblog @fattoquotidiano Hanno proprio rotto, sono degli incapaci che dovrebbero scomparire. Non ci capisco… - cattif_49 : @GianniViola12 #agorarai Quelle imposte sono TUTTE regole assurde. ASSURDE! #governodeimigliori... - hetzmichnicht1 : @corad696 @valy_s Credo di si. Ma in questo periodo 'limbo' tra democrazia e dittatura conclamata, con il supporto… -