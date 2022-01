L’ASL di Torino conferma: “Rrahmani, Zielinski e Lobotka non possono giocare” (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’ASL di Torino sull’impiego di Rrahmani, Zielinski e Lobotka Carlo Picco, direttore delL’ASL di Torino, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Napolista, dove ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 6 gennaio 2022)disull’impiego diCarlo Picco, direttore deldi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Napolista, dove ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - sportface2016 : +++L'Asl di #Napoli sta analizzando la situazione dopo i numerosi contagi. La squadra dovrebbe partire domani per Torino+++ #JuventusNapoli - FBiasin : Dopo l'Asl di Torino, anche quella di Bologna: 'Difficile che domani si giochi. Si va verso stop'. Ora, siccome la… - CarmeloCavani96 : RT @vimiele: Nell’ordine: • Rinvii Premier League • Rinvii League 1 • Rinvii Serie B • Rinvii Lega Pro • ATS Brianza • ASL di Salerno • AUS… - MaSte92_ : RT @cmdotcom: #JuveNapoli, l'#ASL di #Torino: '#Rrahmani, #Lobotka e #Zielinski non possono giocare! Con dei nuovi positivi...' https://t.c… -