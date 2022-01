La scuola di Charlotte di Cambridge incoraggia la gentilezza, ma non ad avere migliori amici (Di giovedì 6 gennaio 2022) La politica educativa della Thomas's Battersea potrebbe sembrare insensibile, ma cela nobili scopi. Non avere migliori amici significa non creare disequilibri nelle classi, così nessun bambino rischia di essere escluso dal gruppo Leggi su vanityfair (Di giovedì 6 gennaio 2022) La politica educativa della Thomas's Battersea potrebbe sembrare insensibile, ma cela nobili scopi. Nonsignifica non creare disequilibri nelle classi, così nessun bambino rischia di essere escluso dal gruppo

Advertising

Cabbot_ : I soldi che non ha sperperato il cretino sono stati spesi per l'educazione di Charlotte, la sorella maggiore, che s… - johnnybambin2 : @giomag8 Infatti nel 4o episodio Charlotte ammette col marito di non avere amici neri, solo vicini di casa o altri… - SimonaCroisette : Le figlie di Charlotte vanno nella scuola di #GossipGirl ??????#AndJustLikeThat 1x04 -