Juventus-Napoli, tanto rumore per… poco: nessuna farsa, ma un punto a testa non basta ora (Di venerdì 7 gennaio 2022) Juventus-Napoli alla fine si è giocata. E’ stata partita vera, un godibile big match a chiudere il turno dell’Epifania, ma che alla fine si riduce in un nulla di fatto per tutte e due: un punto per parte in questa fase del campionato non serve troppo né ai bianconeri, che non fanno un gran passo avanti in chiave quarto posto, né agli azzurri ancora convalescenti e sempre più al rallentatore, anche se con la scusante di avere una serie di infortunati, positivi e partiti per la Coppa d’Africa invidiabile. 1-1, si potrebbe dire tanto rumore per nulla citando Shakespeare: una partita di transizione per entrambe, in un gennaio che per tutte e due sarà forse decisivo nella lotta alle prime quattro posizioni. Due giorni di polemiche furibonde, tra l’intervento dell’Asl che ha fatto da apripista a quello delle ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022)alla fine si è giocata. E’ stata partita vera, un godibile big match a chiudere il turno dell’Epifania, ma che alla fine si riduce in un nulla di fatto per tutte e due: unper parte in questa fase del campionato non serve troppo né ai bianconeri, che non fanno un gran passo avanti in chiave quarto posto, né agli azzurri ancora convalescenti e sempre più al rallentatore, anche se con la scusante di avere una serie di infortunati, positivi e partiti per la Coppa d’Africa invidiabile. 1-1, si potrebbe direper nulla citando Shakespeare: una partita di transizione per entrambe, in un gennaio che per tutte e due sarà forse decisivo nella lotta alle prime quattro posizioni. Due giorni di polemiche furibonde, tra l’intervento dell’Asl che ha fatto da apripista a quello delle ...

