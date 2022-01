Il declino di Giuseppe Conte e dei suoi “dieci piccoli indiani”: … e non gli rimase più nessuno (Di giovedì 6 gennaio 2022) declino inesorabile di Giuseppe Conte. La sua strategia è completamente fallita. Si era illuso da premier che andare ogni sera in tv a fare conferenze stampa in un clima di terrore gli avrebbe garantito un consenso solido. Casalino era al suo fianco e lui, come rivoluzione sanitaria, invitava gli italiani a lavarsi le mani. La Azzolina parlava solo di banchi a rotelle (ma le terapie intensive erano stracolme e c’era bisogno di altre strutture) e i Cinquestelle s’innamoravano dei monopattini. Ora nessuno gli crede più e anche i suoi fedelissimi hanno forti perplessità. Conte, anche il Pd lo ha abbandonato Ma anche il Pd ha abbandonato l’ex premier. «Enrico Letta finalmente ha capito che è più costruttivo parlare con Di Maio, piuttosto che con il già avvocato del popolo, il quale potrà ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 gennaio 2022)inesorabile di. La sua strategia è completamente fallita. Si era illuso da premier che andare ogni sera in tv a fare conferenze stampa in un clima di terrore gli avrebbe garantito un consenso solido. Casalino era al suo fianco e lui, come rivoluzione sanitaria, invitava gli italiani a lavarsi le mani. La Azzolina parlava solo di banchi a rotelle (ma le terapie intensive erano stracolme e c’era bisogno di altre strutture) e i Cinquestelle s’innamoravano dei monopattini. Oragli crede più e anche ifedelissimi hanno forti perplessità., anche il Pd lo ha abbandonato Ma anche il Pd ha abbandonato l’ex premier. «Enrico Letta finalmente ha capito che è più costruttivo parlare con Di Maio, piuttosto che con il già avvocato del popolo, il quale potrà ...

