“Fermi tutti”. Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, il gesto di lui fa impazzire i fan: “Non è finita…” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Finita o ancora in piedi? La storia tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sta facendo discutere non poco ultimamente. Tutto inizia con qualche indiscrezione su una presunta crisi tra i due, circolata nei giorni scorsi. Ora però c’è qualcosa che fa ben sperare i fan. Ma andiamo con ordine. Secondo i soliti beninformati c’è aria di maretta tra i due che hanno probabilmente attraversato un periodo difficile (ma chi ne può avere certezza se non i diretti interessati?). Tuttavia lo sfogo di Giulio Berruti sui social network ha lasciato più di qualcuno perplesso: “Se brilla solo con il bel tempo non è vero amore”, ha scritto l’ex star di Squadra Antimafia. In tanti a quel punto hanno iniziato a pensare che tra di loro le cose fossero al capolinea.Ma è davvero così? ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Finita o ancora in piedi? La storia trasta facendo discutere non poco ultimamente. Tutto inizia con qualche indiscrezione su una presunta crisi tra i due, circolata nei giorni scorsi. Ora però c’è qualcosa che fa ben sperare i fan. Ma andiamo con ordine. Secondo i soliti beninformati c’è aria di maretta tra i due che hanno probabilmente attraversato un periodo difficile (ma chi ne può avere certezza se non i diretti interessati?). Tuttavia lo sfogo disui social network ha lasciato più di qualcuno perplesso: “Se brilla solo con il bel tempo non è vero amore”, ha scritto l’ex star di Squadra Antimafia. In tanti a quel punto hanno iniziato a pensare che tra di loro le cose fossero al capolinea.Ma è davvero così? ...

