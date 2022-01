Droga dello stupro a Secondigliano, 12 flaconi in una cassetta dell’energia elettrica (Di giovedì 6 gennaio 2022) Gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via della Bussola, a Napoli, hanno rinvenuto, nascosti in una cassetta dell’energia elettrica, 12 flaconi di un farmaco, adoperato come stupefacente, ovvero come “Droga dello stupro”. I medicinali sono stati sequestrati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 gennaio 2022) Gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via della Bussola, a Napoli, hanno rinvenuto, nascosti in una, 12di un farmaco, adoperato come stupefacente, ovvero come “”. I medicinali sono stati sequestrati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

