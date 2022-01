Djokovic fa ricorso contro l’espulsione dall’Australia, resta in albergo a Melbourne (Di giovedì 6 gennaio 2022) Respinto all’aeroporto al suo arrivo in Australia per mancato riconoscimento del lasciapassare, Novak Djokovic ha deciso di impuntarsi ed ha presentato ricorso contro la decisione. L’udienza è fissata per lunedì. Fino a quella data, Djokovic resterà in Australia, in albergo, a Melbourne e trascorrerà lì la quarantena. Gli avvocati di Djokovic hanno ottenuto un’ingiunzione provvisoria che impedisce alle autorità di espellere il tennista almeno fino alla sentenza sul ricorso. L’avvocato Christopher Tran, in rappresentanza del ministro dell’immigrazione Alex Hawke, scrive la Gazzetta, ha affermato che il governo non si è opposto a questa cosa. I legali del giocatore avranno tempo fino a sabato alle 14 per presentare le prove e le richieste di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) Respinto all’aeroporto al suo arrivo in Australia per mancato riconoscimento del lasciapassare, Novakha deciso di impuntarsi ed ha presentatola decisione. L’udienza è fissata per lunedì. Fino a quella data,resterà in Australia, in, ae trascorrerà lì la quarantena. Gli avvocati dihanno ottenuto un’ingiunzione provvisoria che impedisce alle autorità di espellere il tennista almeno fino alla sentenza sul. L’avvocato Christopher Tran, in rappresentanza del ministro dell’immigrazione Alex Hawke, scrive la Gazzetta, ha affermato che il governo non si è opposto a questa cosa. I legali del giocatore avranno tempo fino a sabato alle 14 per presentare le prove e le richieste di ...

