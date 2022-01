Dakar | quinta tappa camion | Karginov trionfa nel dominio Kamaz-Master! Sotnikov secondo | terzo Shibalov

Advertising

Danilo Petrucci continua a stupire alla sua prima partecipazione alla. Il pilota italiano, dopo il terzo posto sfumato ieri per una penalità, nellatappa (Riad - Riad) conquista il secondo posto dietro il più esperto compagno della Ktm Toby PriceAltra giornata, altra avventura per i piloti impegnati nellatappa dalla2022 . 346 i chilometri di prova speciale percorsi dai temerari delle due ruote, in un percorso "ad anello" con partenza e arrivo a Riyadh. Per la prima volta, i piloti di ...La quinta tappa della Dakar 2022 è tutta nel segno del team russo Kamaz-Master, che occupa tutte le prime quattro posizioni. A trionfare è stato il trio Andrey Karginov, Andrey Mokeev e Ivan Malkov, c ...Hank Lategan (Toyota Gazoo Racing) vince la quinta tappa della Dakar 2022. Tra le moto, invece, la vittoria è andata a Toby Price (KTM).