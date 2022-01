Come usare TikTok su PC (Di giovedì 6 gennaio 2022) TikTok è ormai diventata l'app più utilizzata dai giovani e dai giovanissimi, grazie al suo mix di video divertenti, video virali e suggerimenti che si adattano ai nostri gusti e ai video che abbiamo già visto in passato, così da creare una vera e propria "dipendenza" da nuovi video virali. Anche se è possibile vedere i video TikTok e cercarli tramite il sito ufficiale, accedendo con un account registrato, l'app nasce per essere utilizzata solo sui telefoni, ma con alcuni semplici trucchi possiamo utilizzarla anche sul nostro computer, emulando l'app disponibile su Android ed effettuando l'accesso con lo stesso account che utilizziamo anche sullo smartphone.Ovviamente Nella guida che segue vi mostreremo infatti utilizzando i migliori strumenti per emulare l'app di Android o per visualizzare lo schermo del telefono anche sul monitor del computer, ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 6 gennaio 2022)è ormai diventata l'app più utilizzata dai giovani e dai giovanissimi, grazie al suo mix di video divertenti, video virali e suggerimenti che si adattano ai nostri gusti e ai video che abbiamo già visto in passato, così da creare una vera e propria "dipendenza" da nuovi video virali. Anche se è possibile vedere i videoe cercarli tramite il sito ufficiale, accedendo con un account registrato, l'app nasce per essere utilizzata solo sui telefoni, ma con alcuni semplici trucchi possiamo utilizzarla anche sul nostro computer, emulando l'app disponibile su Android ed effettuando l'accesso con lo stesso account che utilizziamo anche sullo smartphone.Ovviamente Nella guida che segue vi mostreremo infatti utilizzando i migliori strumenti per emulare l'app di Android o per visualizzare lo schermo del telefono anche sul monitor del computer, ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???????? NO AEREO, NO NAVE, NO TRENO, NO BUS NELLE DITTATURE DEL PASSATO NON C’È STATO un regime che abbia DISCRIMINAT… - IlContiAndrea : #Rettore: “Non come quelli che prima mettono sui social un pezzo di canzone destinata a Sanremo e poi “oh, ho sbagl… - Ruffino_Lorenzo : I nuovi casi sono ancora l’indicatore più tempestivo per capire come sta evolvendo l’epidemia, nonostante i vaccini… - IlMarchese18 : @EntropicBazaar @annak65649009 @BaroneModerato Scambiano memoria per comprensione. La giornata de Lamemoria serve p… - QuelloKeSbrocca : @ACiedda 1) scegliere una password sicura quando attivi l'account (non meno di 12 caratteri, uso sia di numeri che… -