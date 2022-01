Calcio, Serie A: sconfitta in casa per la Sampdoria contro il Cagliari (Di giovedì 6 gennaio 2022) Successo per il Cagliari quest’oggi nella prima ed al momento unica partita di Serie A. La squadra di Mazzarri si impone per la seconda volta in campionato bissando quanto fatto ad inizio stagione contro la Sampdoria. La formazione genovese prova ad impensierire i sardi, una missione non riuscita. Non è mancata la battaglia nello stadio ligure con un march che si è concluso con il risultato di 2 a 1 a favore del Cagliari. Gabbiadini ha sbloccato al 18° minuto del primo tempo, una rete che si è risultato ininfluente per l’esito finale del match. Deiola e Pavoletti, rispettivamente al 55° ed al 71° minuto, hanno ribaltato il risultato portando la squadra a quota 13 punti nella classifica generale. La formazione sarda si colloca a -3 dalla zona salvezza, mentre la Sampdoria si colloca a ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Successo per ilquest’oggi nella prima ed al momento unica partita diA. La squadra di Mazzarri si impone per la seconda volta in campionato bissando quanto fatto ad inizio stagionela. La formazione genovese prova ad impensierire i sardi, una missione non riuscita. Non è mancata la battaglia nello stadio ligure con un march che si è concluso con il risultato di 2 a 1 a favore del. Gabbiadini ha sbloccato al 18° minuto del primo tempo, una rete che si è risultato ininfluente per l’esito finale del match. Deiola e Pavoletti, rispettivamente al 55° ed al 71° minuto, hanno ribaltato il risultato portando la squadra a quota 13 punti nella classifica generale. La formazione sarda si colloca a -3 dalla zona salvezza, mentre lasi colloca a ...

