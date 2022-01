Advertising

pixel_di : RT @rtl1025: ???? 'Oggi, un anno fa, la #democrazia fu attaccata. La volontà del popolo finì sotto assalto. E la nostra costituzione frontegg… - globalistIT : - Ro96689588 : RT @MediasetTgcom24: Biden 'L'assalto al Congresso fu un attacco alla democrazia' #CongressoUsa - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ???? 'Oggi, un anno fa, la #democrazia fu attaccata. La volontà del popolo finì sotto assalto. E la nostra costituzione frontegg… - rtl1025 : ???? 'Oggi, un anno fa, la #democrazia fu attaccata. La volontà del popolo finì sotto assalto. E la nostra costituzio… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden assalto

... questo il punto centrale del discorso che oggi il presidente americano, Joe, terrà in occasione del primo anniversario dell'a Capitol Hill , di cui sono state diffuse delle ...Lo ha scritto su Twitter, Joe, riferendosi all'a Capitol Hill avvenuto il 6 gennaio 2021. Il presidente americano si recherà sul posto 'per parlare del giorno dell'insurrezione, dello ...Oggi, alle 15 italiane, Joe Biden e Kamala Harris parleranno a Capitol Hill, nell’anniversario dell’assalto. Stando alle anticipazioni, il presidente e la sua vice dovrebbero chiamare in causa diretta ..."Oggi, un anno fa, la democrazia fu attaccata. La volontà del popolo finì sotto assalto. E la nostra costituzione fronteggiò la più grave delle minacce". Lo ha scritto su Twitter, Joe Biden, riferendo ...