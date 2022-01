Bianchi, Brunetta & Co: i cavalieri dell’Apocalisse. Dal Governo una serie di scelte sbagliate e omissioni su scuola, trasporti, smart working e vaccini (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Governo dei Migliori è stato travolto dalla quarta ondata pandemica, quasi 190mila contagi ieri in Italia e quasi 8mila a Roma (leggi l’articolo), ed è finito sott’acqua. Si è scoperto che l’immunità di gregge è una chimera e che non ha senso con il Covid-19, che i vaccini proteggono assai poco dai contagi (ma sono efficaci per prevenire la malattia in forma grave) e che quindi la politica del Governo è sostanzialmente sballata perché sono più sicuri i tamponati – soprattutto molecolari – rispetto ai possessori di Green Pass datati che invece hanno libero accesso a tutto. Inoltre si scopre che Draghi ha derogato alle raccomandazioni dei Cts sulla quarantena dei vaccinati con tre dosi. Ma l’azione del Governo, si esplica soprattutto in tre dicasteri chiave a cominciare da quello dell’Istruzione guidato da Patrizio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ildei Migliori è stato travolto dalla quarta ondata pandemica, quasi 190mila contagi ieri in Italia e quasi 8mila a Roma (leggi l’articolo), ed è finito sott’acqua. Si è scoperto che l’immunità di gregge è una chimera e che non ha senso con il Covid-19, che iproteggono assai poco dai contagi (ma sono efficaci per prevenire la malattia in forma grave) e che quindi la politica delè sostanzialmente sballata perché sono più sicuri i tamponati – soprattutto molecolari – rispetto ai possessori di Green Pass datati che invece hanno libero accesso a tutto. Inoltre si scopre che Draghi ha derogato alle raccomandazioni dei Cts sulla quarantena dei vaccinati con tre dosi. Ma l’azione del, si esplica soprattutto in tre dicasteri chiave a cominciare da quello dell’Istruzione guidato da Patrizio ...

EnioNonno : RT @La_manina__: Tante storie per Conte fuori da Palazzo Chigi, in piedi col banchetto a parlare con i giornalisti. Voglio vedere se per qu… - Kenzo07999025 : RT @La_manina__: Tante storie per Conte fuori da Palazzo Chigi, in piedi col banchetto a parlare con i giornalisti. Voglio vedere se per qu… - ungaro_c : RT @La_manina__: Tante storie per Conte fuori da Palazzo Chigi, in piedi col banchetto a parlare con i giornalisti. Voglio vedere se per qu… - tanzmax : @Philo1936 @MinisteroSalute @MIsocialTW Non dimenticherei nei ringraziamenti il #brunetta, #ATM, #giovannini e il g… - franco20351 : $agora nemmeno durante la 2WW un ministro si sarebbe presentato x strada x annunciare misure nel modo fatto dai 3 i… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianchi Brunetta Dal Cdm un via libera sofferto. Draghi costretto a trattare "Mi dispiace deluderla nessuna spaccatura, nessun contrasto". Al termine di una giornata tesissima, uno dei passaggi piu' difficili, per il governo Draghi, i ministri Speranza, Bianchi e Brunetta si presentano all'esterno di palazzo Chigi, cercando di gettare acqua sul fuoco che sapeva d'incendio pochi minuti prima nel Consiglio dei ministri che ha portato all'obbligatorietà ...

Obbligo vaccinale per tutti gli over 50, Italia prima nell'Ue. Ecco le regole della nuova stretta ... come dice Renato Brunetta. La Lega respira per aver sventato l'estensione universale. Quel che ...presenza e in sicurezza" ha commentato al termine del cdm il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. ...

Dal Governo scelte sbagliate su scuola, trasporti, smart working e vaccini LA NOTIZIA La firma di Draghi sull'ultima stretta. Malumore Lega e M5s va in pezzi Passa la linea del premier, appoggiata da Forza Italia e Iv. Il Pd si accontenta La dismissione non c'è stata. Non è un liberi tutti. Il governo, sconquassato dalla corsa al Quirinale, sulle misure an ...

Picco dei casi, stretta anche sul lavoro SASSARI. L'escalation dei contagi - il record dall'inizio della pandemia, 170mila - spinge il Governo verso una nuova stretta per frenare la corsa del virus. Tra le ipotesi in campo spunta, in alterna ...

"Mi dispiace deluderla nessuna spaccatura, nessun contrasto". Al termine di una giornata tesissima, uno dei passaggi piu' difficili, per il governo Draghi, i ministri Speranza,si presentano all'esterno di palazzo Chigi, cercando di gettare acqua sul fuoco che sapeva d'incendio pochi minuti prima nel Consiglio dei ministri che ha portato all'obbligatorietà ...... come dice Renato. La Lega respira per aver sventato l'estensione universale. Quel che ...presenza e in sicurezza" ha commentato al termine del cdm il ministro dell'Istruzione Patrizio. ...Passa la linea del premier, appoggiata da Forza Italia e Iv. Il Pd si accontenta La dismissione non c'è stata. Non è un liberi tutti. Il governo, sconquassato dalla corsa al Quirinale, sulle misure an ...SASSARI. L'escalation dei contagi - il record dall'inizio della pandemia, 170mila - spinge il Governo verso una nuova stretta per frenare la corsa del virus. Tra le ipotesi in campo spunta, in alterna ...