VIDEO / Tamberi crolla a terra: l'allenamento è devastante
L'allenamento di Gianmarco Tamberi è massacrante, è lo stesso campione olimpico che lo sui suoi profili social

MarcoSp05584907 : RT @ItaliaTeam_it: Ci hai commosso Gimbo! ?? I salti, la gioia, le lacrime del nostro fantastico Gianmarco, che conquista l’oro prendendosi… - MarcoSp05584907 : RT @ItaliaTeam_it: Dal grido di dolore all’urlo di gioia! Ci hai sempre creduto, Gimbo, non ti sei mai arreso e hai coronato il tuo sogno!… - _Aldarion_ : RT @yleniaindenial1: Gimbo Tamberi dopo aver vinto l'oro nel salto in alto dice al presidente del Consiglio 'sono euforico' - malfoygirlxx : RT @yleniaindenial1: Gimbo Tamberi dopo aver vinto l'oro nel salto in alto dice al presidente del Consiglio 'sono euforico' - antaartide : RT @yleniaindenial1: Gimbo Tamberi dopo aver vinto l'oro nel salto in alto dice al presidente del Consiglio 'sono euforico' -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Tamberi Tamberi crolla a terra: l'allenamento è devastante L'allenamento di Gianmarco Tamberi è massacrante, è lo stesso campione olimpico che sui social scrive: "Dimmi che hai fatto le ripetute sui 150m senza dirmi che hai fatto le ripetute sui 150m! Vediamo chi indovina quante volte..

Matrimoni Vip: i personaggi dello sport e dello spettacolo che si sposeranno nel 2022 Anche Gianmarco Tamberi, 29 anni, che, alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha regalato all'Italia l'oro ... Britney Spears e Sam Asghari Nel settembre scorso Britney Spears ha pubblicato un video dove ...

Tutto il 2021 in una canzone, il video che riassume gli ultimi 12 mesi è virale su YouTube Fanpage.it Gimbo Tamberi prepara le sfide 2022 e si allena alle Mauritius IL CAMPIONE olimpico del salto in alto è al raduno federale all’estero dove resterà fino al prossimo 22 gennaio. L’obiettivo principale sono i Mondiali di Eugene, a luglio negli Stati Uniti ...

Tamberi e la festa «Squid Game» per beneficienza Gli atleti dell’agenzia Dtmc, fondata da Marco Del Checcolo, fanno gli auguri per il 2022 con il team di «Squid Game»: l’iniziativa benefica per raccogliere un contributo a sostegno del centro Maria L ...

