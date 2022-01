Trovato cadavere di una donna a Trieste, potrebbe essere Liliana: le lacrime del marito in diretta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Io speravo che fosse da un suo amico, ho sempre pensato che mia moglie ritornasse” sono queste le parole di Sebastiano in diretta su Rai 1 dopo la tragica notizia. Nessuna certezza in questo momento ma sembra proprio che il corpo di una donna riTrovato a Trieste possa essere quello di Liliana, scomparsa nel nulla il 14 dicembre 2021. Suo marito era in collegamento con La vita in diretta, per lanciare l’ennesimo appello, per cercare aiuto, volendo ritrovare sua moglie. E purtroppo proprio in diretta ha ricevuto la notizia: il cadavere di una donna è stato Trovato in un sacco nero, potrebbe essere proprio Lilly, la sua Lilly. Di questa storia d’amore ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Io speravo che fosse da un suo amico, ho sempre pensato che mia moglie ritornasse” sono queste le parole di Sebastiano insu Rai 1 dopo la tragica notizia. Nessuna certezza in questo momento ma sembra proprio che il corpo di unaripossaquello di, scomparsa nel nulla il 14 dicembre 2021. Suoera in collegamento con La vita in, per lanciare l’ennesimo appello, per cercare aiuto, volendo ritrovare sua moglie. E purtroppo proprio inha ricevuto la notizia: ildi unaè statoin un sacco nero,proprio Lilly, la sua Lilly. Di questa storia d’amore ...

