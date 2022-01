Traffico Roma del 05-01-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione aumentano gli spostamenti in città a partire dal raccordo Dove Al momento ci sono code a tratti in carreggiata interna tra cazzi ABS La Rustica e in esterna tra la Valentina e Tuscolana incolonnamenti poi in uscita dasul tratto Urbano della A24 tra Viale Palmiro Togliatti e il raccordo rallentamenti anche in tangenziale direzione San Giovanni tra via Salaria e Corso di Francia qualche difficoltà in via Cassia per un precedente incidente in atto operazioni di pulizia della carreggiata da sostanze oleose possibili rallentamenti all’altezza di via la Moletta a Villaggio Prenestino possibili disagi per un incidente segnalato dalla polizia locale in via del Fosso dell’Osa in prossimità di via Vinchiaturoin coda poi su via Flaminia Nuova Verso il raccordo tra Corso di Francia e ...