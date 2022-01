Tournée 4 Trampolini 2022 | Kobayashi impressiona in qualificazione anche a Bischofshofen 47° Bresadola

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si è appena conclusa alavalevole come recupero della terza tappa delladei 4, dopo la cancellazione della gara di ieri in quel di Innsbruck causa maltempo. Nuovo impianto ma valori in campo apparentemente confermati, alla luce del primo posto di Ryoyuottenuto grazie ad un salto meraviglioso da 141.5 metri (mezzo metro in meno rispetto al punto HS) in cui ha messo in evidenza una superiorità devastante rispetto a tutti i suoi rivali in ottica. Alle spalle del giapponese, leader del Torneo e della classifica generale di Coppa del Mondo, troviamo un terzetto norvegese composto da Marius Lindvik (a soli 2.3 punti da), Daniel Andre Tande (a 10.3 punti dalla vetta) e Halvor ...