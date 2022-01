Top 3 token da comprare il 5 gennaio: EGC, DOGE e DOT (Di mercoledì 5 gennaio 2022) EverGrow (EGC), DOGEcoin (DOGE) e Polkadot (DOT) sono tutti a prezzi solidi. Tutti e tre i token hanno un potenziale di crescita per tutto gennaio. Ogni token svolge un ruolo separato e, in quanto tale, può aiutare a diversificare il vostro portafoglio. EverGrow (EGC) è una criptovaluta che premia i suoi possessori con BUSD. È un token deflazionistico progettato per scarseggiare nel tempo e tutti i possessori guadagnano una ricompensa dell'8% da ogni transazione di acquisto o vendita. DOGEcoin (DOGE) è nato come token meme; tuttavia, nel tempo è diventato uno dei più grandi token in termini di capitalizzazione di mercato e viene utilizzato come mezzo per effettuare transazioni online, pagare i content creators ... Leggi su coinlist.me (Di mercoledì 5 gennaio 2022) EverGrow (EGC),coin () e Polkadot (DOT) sono tutti a prezzi solidi. Tutti e tre ihanno un potenziale di crescita per tutto. Ognisvolge un ruolo separato e, in quanto tale, può aiutare a diversificare il vostro portafoglio. EverGrow (EGC) è una criptovaluta che premia i suoi possessori con BUSD. È undeflazionistico progettato per scarseggiare nel tempo e tutti i possessori guadagnano una ricompensa dell'8% da ogni transazione di acquisto o vendita.coin () è nato comememe; tuttavia, nel tempo è diventato uno dei più grandiin termini di capitalizzazione di mercato e viene utilizzato come mezzo per effettuare transazioni online, pagare i content creators ...

