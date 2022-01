Tamponamento tra auto in città, un uomo trasportato in ospedale: traffico in tilt (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tamponamento fra tre auto, avvenuto questa mattina in città, in via Bachelet, che per fortuna non ha avuto serie ripercussioni sugli occupanti delle autovetture, ma ci sono stati disagi importanti per la viabilità. A riportare le conseguenze più gravi un uomo di 50 anni che era alla guida dell’Opel Corsa. Quest’ultimo, è stato trasportato dal 118 in codice rosso all’ospedale Rummo di Benevento. Meno gravi le condizioni delle altre persone coinvolte. Sul posto è giunta la Polizia Municipale di Benevento per le attività di soccorso e la messa in sicurezza del traffico, oltre agli accertamenti del caso. Il traffico è rallentato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –fra tre, avvenuto questa mattina in, in via Bachelet, che per fortuna non ha avuto serie ripercussioni sugli occupanti dellevetture, ma ci sono stati disagi importanti per la viabilità. A riportare le conseguenze più gravi undi 50 anni che era alla guida dell’Opel Corsa. Quest’ultimo, è statodal 118 in codice rosso all’Rummo di Benevento. Meno gravi le condizioni delle altre persone coinvolte. Sul posto è giunta la Polizia Municipale di Benevento per le attività di soccorso e la messa in sicurezza del, oltre agli accertamenti del caso. Ilè rallentato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

