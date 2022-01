Settimana bianca, la neve e tutto quello che c’è intorno (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il “polo nord” nazionale, il regno dei ghiacci che ci risveglia dal letargo invernale. Le vette imbiancate fanno questo effetto, basta contemplarle, poco importa se siete abili sciatori o campioni di divano, l’atmosfera d’alta quota è come un incantesimo entusiasmante. Un paradiso, un Eden sempre più interattivo dove vivere la magia della neve in tanti modi: sci o snowboard per i più sportivi, bob e gonfiabili per i più piccoli (e non solo), escursioni organizzate e ciaspolate per chi ama viverla nel periodo più suggestivo dell’anno tra la natura stilizzata dal gelo. Per chi invece predilige il dolce tepore, non mancano spa e piscine con vista, belvedere esclusivi su paesaggi idilliaci. La montagna si vive di attimi, trasformando anche le piccole abitudini in esperienza, come una cioccolata calda accanto ad un camino, uno sguardo oltre la finestra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il “polo nord” nazionale, il regno dei ghiacci che ci risveglia dal letargo invernale. Le vette imte fanno questo effetto, basta contemplarle, poco importa se siete abili sciatori o campioni di divano, l’atmosfera d’alta quota è come un incantesimo entusiasmante. Un paradiso, un Eden sempre più interattivo dove vivere la magia dellain tanti modi: sci o snowboard per i più sportivi, bob e gonfiabili per i più piccoli (e non solo), escursioni organizzate e ciaspolate per chi ama viverla nel periodo più suggestivo dell’anno tra la natura stilizzata dal gelo. Per chi invece predilige il dolce tepore, non mancano spa e piscine con vista, belvedere esclusivi su paesaggi idilliaci. La montagna si vive di attimi, trasformando anche le piccole abitudini in esperienza, come una cioccolata calda accanto ad un camino, uno sguardo oltre la finestra ...

Advertising

scigratis : ?? SETTIMANA BIANCA SCONTATA | Pacchetto Dolomiti Ski Smart in offerta a S.Martino di Castrozza: a gennaio 7 notti… - scigratis : ?? PAGANELLA FAMILY FESTIVAL | Da metà gennaio settimana bianca con tanti sconti e servizi gratis per le famiglie al… - Piero090460 : @gloquenzi Ti voleva invitare x la settimana bianca ?? - vascocarlita : @insopportabile Sono appena rientrata da una settimana bianca, ogni sera a cena in una tavolata di tre famiglie con… - MicheleDiGenn10 : @Pasqual01350178 @ToniAzzurri @Rrahmanerica No la settimana bianca ?? -