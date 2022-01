Scuola | i presidi si aspettano il caos | «Il rischio è avere classi che entrano ed escono dalla Dad»

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un incremento della vaccinazione tra gli studenti, la messa a punto di un piano per la distribuzione delle Ffp2 e una campagna di screening. Sono le tre azioni che, secondo iitaliani, sarebbero state necessarie per un rientro ain sicurezza e che, arrivati a questo punto, potrebbero dare un senso alla Dad. «Ma non abbiamo avuto riscontro su nessuno di questi punti. Dunque, da oggi al 7 non sarà presumibilmente fatto nulla di ciò che abbiamo chiesto. Per arrivare al 7 gennaio con certe azioni in atto, bisognava partire da prima», ha spiegato il presidente dell’Associazione nazionale, Antonello Giannelli, chiarendo che «la vaccinazione dei bambini è sotto il 10%. Il numero anche se è passato poco tempo è un po’ basso. Ci si aspettava di più. Bisogna incentivare la campagna». Il no alla Dad per consentire ai ...

La sede pilota di Cosenza si trasforma in un vero e proprio hub di aggregazione e di riferimento per la città e l'intera regione Calabria ...
Resta ancora in piedi la proposta di alcune regioni - Campania in primis - di far slittare la riapertura delle scuole e contenere dunque l'ondata del virus ...