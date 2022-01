Sabatini | «Tuanzebe? Un ottimo difensore | somiglia a Smalling Farà bene»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Walter, ex direttore sportivo del Bologna, un vero e proprio talent scout. Gli viene chiesto un parere sul mercato di gennaio e sui primi acquisti di cui si è sentito parlare in questi giorni. Tra questi, Axel Tuenzebe, che sembra essere il primo rinforzo in arrivo per il Napoli di Luciano Spalletti. «del Napoli è un. Onana è bravo e divertente.a Higuita. Speriamo non faccia lo scorpione. Ma mi piace anche Ikoné. Anche i nostri gioielli meritano fiducia».si esprime anche su Vlahovic, attaccante della Fiorentina ultimamente al centro delle polemiche per il rifiuto del rinnovo con il club. «Non ...