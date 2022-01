Roma, uomo con lingua parzialmente tagliata soccorso per strada. Indagano i carabinieri (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Su quanto accaduto Indagano i carabinieri. Un uomo è stato soccorso nella notte in strada a Roma con una ferita alla lingua, risultata in parte tagliata. Tutto è iniziato con una chiamata al 112 in cui l’uomo, un quarantenne belga, ha raccontato di essere nelle vicinanze del bed and breakfast dove alloggiava, in zona Trastevere, con la lingua tagliata. I carabinieri, allertati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’uomo, sono intervenuti sul posto trovando nel frigobar della camera dell’uomo il pezzo di lingua mancante. Nella stanza era presente anche un’amica dell’uomo, anche lei belga. I due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Su quanto accaduto. Unè statonella notte incon una ferita alla, risultata in parte. Tutto è iniziato con una chiamata al 112 in cui l’, un quarantenne belga, ha raccontato di essere nelle vicinanze del bed and breakfast dove alloggiava, in zona Trastevere, con la. I, allertati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’, sono intervenuti sul posto trovando nel frigobar della camera dell’il pezzo dimancante. Nella stanza era presente anche un’amica dell’, anche lei belga. I due ...

