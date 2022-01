Roma, farmacie in agonia: ora ci si mettono anche i furti e le aggressioni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma. Dopo la pioggia di tamponi, le proteste, le urla, gli assalti e le minacce di no Vax e falsi profeti, ora ci si mettono anche i furti. Le farmacie davvero non hanno pace in questi intensi giorni di pandemia, e le rapine che le colpiscono non fanno altro che continuare a metterle a dura prova. I poliziotti hanno infatti di recente posto a fermo di polizia giudiziaria un 46enne Romano gravemente indiziato di rapina commessa all’interno di una farmacia. Leggi anche: Nuovo tampone in fluorescenza: cos’è, come funziona e dove trovarlo nelle farmacie di Roma e del Lazio La dinamica dalle telecamere a Roma Procedendo all’esame delle telecamere di video sorveglianza, dopo essere arrivati sul posto, gli investigatori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022). Dopo la pioggia di tamponi, le proteste, le urla, gli assalti e le minacce di no Vax e falsi profeti, ora ci si. Ledavvero non hanno pace in questi intensi giorni di pandemia, e le rapine che le colpiscono non fanno altro che continuare a metterle a dura prova. I poliziotti hanno infatti di recente posto a fermo di polizia giudiziaria un 46enneno gravemente indiziato di rapina commessa all’interno di una farmacia. Leggi: Nuovo tampone in fluorescenza: cos’è, come funziona e dove trovarlo nelledie del Lazio La dinamica dalle telecamere aProcedendo all’esame delle telecamere di video sorveglianza, dopo essere arrivati sul posto, gli investigatori ...

CorriereCitta : Roma, farmacie in agonia: ora ci si mettono anche i furti e le aggressioni - Mene015 : @elio_vito Ieri ne ho comprate un paio in centro a Roma e le ho pagate con mia sorpresa 75 cent l'una. Forse non tu… - tinapica66 : A Roma abbile farmacie comunali #farmacap, da sempre una voragine di soldi pubblici, risanate da @ignaziomarino in… - alessio_1973 : @paolocoppi Le farmacie in centro (Roma) ne hanno parecchi - paoloasr81 : E mentre davanti le farmacie si parla solo di covid...io sotto la maskerina cantikkio ALE ALE ROMA ALÈ! -