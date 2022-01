Prezzi casa, nel 2021 sono calati del 3% (Di mercoledì 5 gennaio 2022) MILANO – Prezzi casa, per quelle usate in vendita in Italia si registra un calo del 3% rispetto a 12 mesi fa. Lo dice un rapporto pubblicato da idealista, portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico. A fine dicembre 2020 l’acquisto di una casa nel nostro Paese aveva un costo di 1.744 euro al metro quadro, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Case indipendenti e semindipendenti, aumenta ancora la percentuale di acquisti Mercato immobiliare in movimento: le statistiche del 2018 Mutui 4 trimestre 2017: l’analisi Ufficio Studi Tecnocasa Single e casa, il 37% di chi compra ha meno di 35 anni Pensionati, preferiscono il trilocale ma avanzano le soluzioni indipendenti Bonus mobili e elettrodomestici 2020: ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) MILANO –, per quelle usate in vendita in Italia si registra un calo del 3% rispetto a 12 mesi fa. Lo dice un rapporto pubblicato da idealista, portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico. A fine dicembre 2020 l’acquisto di unanel nostro Paese aveva un costo di 1.744 euro al metro quadro, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Case indipendenti e semindipendenti, aumenta ancora la percentuale di acquisti Mercato immobiliare in movimento: le statistiche del 2018 Mutui 4 trimestre 2017: l’analisi Ufficio Studi TecnoSingle e, il 37% di chi compra ha meno di 35 anni Pensionati, preferiscono il trilocale ma avanzano le soluzioni indipendenti Bonus mobili e elettrodomestici 2020: ...

Advertising

YBah96 : RT @IlBuonFabio: Guardo Lens-Lille per vedere Botman e mi porto a casa uno che sarebbe il perfetto sostituto di Kessie e secondo me nemmeno… - peterparker0502 : RT @IlBuonFabio: Guardo Lens-Lille per vedere Botman e mi porto a casa uno che sarebbe il perfetto sostituto di Kessie e secondo me nemmeno… - marcomagliano22 : RT @IlBuonFabio: Guardo Lens-Lille per vedere Botman e mi porto a casa uno che sarebbe il perfetto sostituto di Kessie e secondo me nemmeno… - IlBuonFabio : Guardo Lens-Lille per vedere Botman e mi porto a casa uno che sarebbe il perfetto sostituto di Kessie e secondo me… - Lopinionista : Casa: Idealista, nel 2021 i prezzi calano del 3% -