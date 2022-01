Pomezia, incidente in Via della Solfarata: strada chiusa, traffico in tilt (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mattinata complicata a Pomezia sul fronte viabilità dove un incidente avvenuto poco prima delle 7.00 lungo Via della Solfarata sta ancora creando non pochi disagi. La strada, per consentire le operazioni di intervento e la successiva rimozione dei veicoli coinvolti, è rimasta chiusa per diversi minuti. Il sinistro è avvenuto all’altezza di Via del Fosso della Solfarata.Code si registrano in entrambe le direzioni. Stando a quanto ricostruito il sinistro non avrebbe provocato feriti. Sul posto presente la Polizia Locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur. AGG #ViadellaSolfarata #Pomezia strada chiusa per #incidente altezza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mattinata complicata asul fronte viabilità dove unavvenuto poco prima delle 7.00 lungo Viasta ancora creando non pochi disagi. La, per consentire le operazioni di intervento e la successiva rimozione dei veicoli coinvolti, è rimastaper diversi minuti. Il sinistro è avvenuto all’altezza di Via del Fosso.Code si registrano in entrambe le direzioni. Stando a quanto ricostruito il sinistro non avrebbe provocato feriti. Sul posto presente la Polizia Locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur. AGG #Viaper #altezza ...

Advertising

CorriereCitta : Pomezia, incidente in Via della Solfarata: strada chiusa, traffico in tilt - RadioStudio_93 : RT @astralmobilita: ??? #ViadellaSolfarata #Pomezia #incidente risolto, strada riaperta al traffico, permangono code tra #ViaLaurentina e… - astralmobilita : ??? #ViadellaSolfarata #Pomezia #incidente risolto, strada riaperta al traffico, permangono code tra… - RadioStudio_93 : RT @astralmobilita: [AGG] ??? #ViadellaSolfarata #Pomezia strada chiusa per #incidente altezza #ViadelFossodellaSolfarata ? entrambe le di… - astralmobilita : [AGG] ??? #ViadellaSolfarata #Pomezia strada chiusa per #incidente altezza #ViadelFossodellaSolfarata ? entrambe l… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia incidente Traffico Roma del 04 - 01 - 2022 ore 11:30 ...sino al prossimo 15 gennaio si circola su carreggiata ridotta tra via Laurentina è via di Malafede a sud della capitale invece un incidente con code segnalato sulla Pontina all'altezza di Pomezia ...

Paura nella notte a Pomezia: giovane si ribalta in curva con l'auto Incidente nella notte a Pomezia . Un giovane, intorno all'una di notte, per cause ancora da accertare è finito fuori strada ribaltandosi con la propria auto . Il sinistro è avvenuto lungo Via di ...

Pomezia-piazza Ungheria, incidente rocambolesco per Capodanno. Auto si ribalta Il Caffè.tv Paura nella notte a Pomezia: giovane si ribalta in curva con l’auto Incidente nella notte a Pomezia. Un giovane, intorno all’una di notte, per cause ancora da accertare è finito fuori strada ribaltandosi con la propria auto. Il sinistro è avvenuto lungo Via di Torvaia ...

Incidente sulla Pontina in direzione Roma, traffico in tilt Un incidente si è verificato questa mattina, poco dopo le 8:30, sulla Pontina, all’altezza di Pomezia in direzione Roma. Il traffico è in aumento e si registrano lunghe code. Al sinistro di aggiungono ...

...sino al prossimo 15 gennaio si circola su carreggiata ridotta tra via Laurentina è via di Malafede a sud della capitale invece uncon code segnalato sulla Pontina all'altezza di...nella notte a. Un giovane, intorno all'una di notte, per cause ancora da accertare è finito fuori strada ribaltandosi con la propria auto . Il sinistro è avvenuto lungo Via di ...Incidente nella notte a Pomezia. Un giovane, intorno all’una di notte, per cause ancora da accertare è finito fuori strada ribaltandosi con la propria auto. Il sinistro è avvenuto lungo Via di Torvaia ...Un incidente si è verificato questa mattina, poco dopo le 8:30, sulla Pontina, all’altezza di Pomezia in direzione Roma. Il traffico è in aumento e si registrano lunghe code. Al sinistro di aggiungono ...