Poggioreale | crollo nel cimitero di Napoli | danni per centinaia di loculi Cadaveri fuoriusciti dalle bare

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Unè avvenuto nella notte neldi, a. Il cedimento ha interessato l’ edificio di tre piani di una congrega in prossimità dell’ emiciclo della parte più antica del, Sarebbero circa 200 idanneggiati dal. Alcunesono state danneggiate e deisono. Ilè stato scoperto intorno alle 6 dai custodi del, che hanno allertato la Polizia locale, intervenuta con alcune pattuglie. Vigili del fuoco e Protezione civile comunale sono al lavoro per la messa in sicurezza deidanneggiati. I tecnici stanno accertando se esistano collegamenti tra il cedimento ed il vicino cantiere della ...

Advertising

sudreporter : Choc a #Napoli, crollo al cimitero: bare scoperchiate e cadaveri fuoriusciti - cronachecampane : A Napoli crollo nel cimitero di Poggioreale: danni a 200 loculi #crollocimiteropoggioreale #cronacanapoli - anteprima24 : ** #Crollo nel #Cimitero di #Poggioreale a ##Napoli, #Danni a duecento #Loculi ** - NotizieFrance : Crollo gravissimo al cimitero di Poggioreale. Un'ala di un edificio destinato a ospitare loculi ha ceduto e fatto p… - cmqpiena : RT @ciropellegrino: #Napoli, grave crollo nel cimitero di Poggioreale, decine di tombe distrutte -

Ultime Notizie dalla rete : Poggioreale crollo

... i rappresentanti dei Comuni di Castelvetrano, Partanna,e Salaparuta, i cui territori ... SS 187: dal km 38 + 800 chiusa perdel ponte sul fiume San Bartolomeo; 2. SS 113 aperta ma ...... acrollò un palazzo in via Stadera, probabilmente a causa di difetti di costruzione, ... come a Balvano dove ildella chiesa di S. Maria Assunta causò la morte di 77 persone, di cui ...(ANSA) - NAPOLI, 05 GEN - Un crollo è avvenuto nella notte nel cimitero di Poggioreale, a Napoli. Il cedimento, ha interessato l' edificio di tre piani di una congrega in prossimità dell' emiciclo ...Crollo nel cimitero di Poggioreale, a Napoli: una palazzina ha ceduto nella notte, distrutte numerose nicchie.