Omicidio Varese, l’orrore sul corpo del figlio prima di ucciderlo e il vocale della vendetta alla moglie: Paitoni resta in carcere (Di mercoledì 5 gennaio 2022) «Mi hai rovinato la vita, il bambino è al sicuro, ti ho aggredita per punirti», questo l’ultimo messaggio vocale inviato da Davide Paitoni alla moglie, Silvia Gaggini, dopo averla ferita e soprattutto dopo aver ucciso il loro figlio, Daniele, 7 anni, assassinato nel Varesotto nel peggiore dei modi. Con uno straccio in gola e con del nastro adesivo sulla bocca. Secondo quanto emerso dall’autopsia, infatti, l’uomo, per timore di essere scoperto, avrebbe tappato la bocca del piccolo, per evitare che potesse gridare. Poi gli avrebbe tagliato la giugulare e infine avrebbe chiuso il suo corpicino nell’armadio dell’appartamento in cui si trovava ai domiciliari (poco tempo prima aveva colpito con un taglierino un collega di lavoro). Paitoni, quindi, viveva con il padre e quel ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 gennaio 2022) «Mi hai rovinato la vita, il bambino è al sicuro, ti ho aggredita per punirti», questo l’ultimo messaggioinviato da Davide, Silvia Gaggini, dopo averla ferita e soprattutto dopo aver ucciso il loro, Daniele, 7 anni, assassinato nel Varesotto nel peggiore dei modi. Con uno straccio in gola e con del nastro adesivo sulla bocca. Secondo quanto emerso dall’autopsia, infatti, l’uomo, per timore di essere scoperto, avrebbe tappato la bocca del piccolo, per evitare che potesse gridare. Poi gli avrebbe tagliato la giugulare e infine avrebbe chiuso il suo corpicino nell’armadio dell’appartamento in cui si trovava ai domiciliari (poco tempoaveva colpito con un taglierino un collega di lavoro)., quindi, viveva con il padre e quel ...

