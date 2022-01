Laura Freddi confermata nella prossima puntata di Grande Fratello Vip (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Laura Freddi Laura Freddi fa il bis. La prima fidanzata famosa di Paolo Bonolis tornerà al Grande Fratello Vip ancora una volta. La decisione last minute di andare in onda anche venerdì 7 gennaio ha creato un nuovo posto vacante nel parterre delle opinioniste. E così porte spalancate di nuovo alla Freddi, già concorrente della prima edizione del reality. Il 7 gennaio Sonia Bruganelli si godrà ancora le vacanze per tornare al fianco di Adriana Volpe, come previsto, a partire da lunedì 14 gennaio 2022. Per Laura Freddi, dopo una “puntata di riscaldamento”, sarà l’occasione di addentrarsi ancora di più nelle dinamiche, soprattutto ora che al centro della discussione c’è la sua vecchia amica e collega Miriana Trevisan, ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 5 gennaio 2022)fa il bis. La prima fidanzata famosa di Paolo Bonolis tornerà alVip ancora una volta. La decisione last minute di andare in onda anche venerdì 7 gennaio ha creato un nuovo posto vacante nel parterre delle opinioniste. E così porte spalancate di nuovo alla, già concorrente della prima edizione del reality. Il 7 gennaio Sonia Bruganelli si godrà ancora le vacanze per tornare al fianco di Adriana Volpe, come previsto, a partire da lunedì 14 gennaio 2022. Per, dopo una “di riscaldamento”, sarà l’occasione di addentrarsi ancora di più nelle dinamiche, soprattutto ora che al centro della discussione c’è la sua vecchia amica e collega Miriana Trevisan, ...

