La Corea del Nord ha fatto il primo test missilistico del 2022, dicono la Corea del Sud e il Giappone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mercoledì la Corea del Nord ha lanciato nel Mar del Giappone un oggetto che secondo la Corea del Sud e il Giappone potrebbe essere un missile balistico: non ci sono ancora conferme ufficiali, ma se fosse così quello di mercoledì Leggi su ilpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mercoledì ladelha lanciato nel Mar delun oggetto che secondo ladel Sud e ilpotrebbe essere un missile balistico: non ci sono ancora conferme ufficiali, ma se fosse così quello di mercoledì

Advertising

Agenzia_Ansa : La Corea del Nord ha lanciato in mare un 'proiettile non identificato', hanno reso noto i militari del Sud. Si trat… - ZenatiDavide : Corea del Nord: Pyongyang lancia un proiettile non identificato: La Corea del Nord ha sparato un proiettile non ide… - pamy12001 : questi test non portano malattie e distruzione pianeta ? - ilpost : La Corea del Nord ha fatto il primo test missilistico del 2022, dicono la Corea del Sud e il Giappone - nonmipare : RT @marco_sampietro: Secondo la propaganda della Corea del Nord Kim Jong-il, padre di Kim Jong-un, ha inventato i burritos. Ma come gli ven… -