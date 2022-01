Il Toronto vuole subito Insigne: la richiesta di De Laurentiis (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ieri sera, in un albergo a Roma, a pochi passi dalla stazione Termini, Lorenzo Insigne ha firmato il contratto che lo legherà al Toronto per i prossimi cinque anni. Accompagnato dal papà Carmine, dalla moglie Jenny Darone, dal suo agente Vincenzo Pisacane e dall’intermediario Andrea D’Amico, il capitano del Napoli ha brindato a questa sua nuova avventura in terra canadese. Insigne Toronto Nonostante la firma sia arrivata ieri, il contratto sarà valido dal prossimo giugno: la volontà del giocatore è sempre stata quella di voler concludere la stagione a Napoli. Ma potrebbe esserci una clamorosa sorpresa. Secondo quanto rivela l’edizione odierna di Repubblica, il club canadese vorrebbe sin da subito il talento di Frattamaggiore: la MLS partirà a fine febbraio ed avere già ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ieri sera, in un albergo a Roma, a pochi passi dalla stazione Termini, Lorenzoha firmato il contratto che lo legherà alper i prossimi cinque anni. Accompagnato dal papà Carmine, dalla moglie Jenny Darone, dal suo agente Vincenzo Pisacane e dall’intermediario Andrea D’Amico, il capitano del Napoli ha brindato a questa sua nuova avventura in terra canadese.Nonostante la firma sia arrivata ieri, il contratto sarà valido dal prossimo giugno: la volontà del giocatore è sempre stata quella di voler concludere la stagione a Napoli. Ma potrebbe esserci una clamorosa sorpresa. Secondo quanto rivela l’edizione odierna di Repubblica, il club canadese vorrebbe sin dail talento di Frattamaggiore: la MLS partirà a fine febbraio ed avere già ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Insigne e #Criscito al #Toronto entrambi da giugno. Dirigenti canadesi in #Italia tra il 4 e il 5. Insigne 4 anni… - calciomercatoit : #Napoli, #Insigne potrebbe dire addio già a gennaio: #DeLaurentiis vuole 10 milioni per farlo partire subito - BBrizzolato : A Toronto nessuno vuole #Ramsey? - Giacomo47240607 : @_aleo619_ @SimoNoveOtto la penso precisamente come te, non c’ e nessuno al momento meglio di Kessie purtroppo… cer… - JoviAcm : RT @calcioesport360: ?????? Fabian #Ruiz non ha ancora smaltito l'infortunio rimediato contro il #Sassuolo e dovrebbe dare forfait, confermata… -