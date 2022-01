Finalmente so cosa regalare ai nipoti per la Befana: una confezione gigante di siringhe (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Che bello il siringone! Imbarazzante la rappresentazione grafica e concettuale della felicità infantile procurata dal vaccino nella recente campagna vaccinale per bambini del Lazio. Mi permetto di trattare il tema da pedagoga e autrice – illustratrice per bambini con cattedra di illustrazione per l’infanzia allo IED, Istituto Europeo di Design. Dunque qualcosina ne so. Il disegno che gira nel web rappresenta un gruppetto di bambini che fanno il girotondo tenendo per mano una siringona felice. Un palloncino dall’aria mesta vola via lontano. Dai riccioletti in testa, si deduce che si tratta del malefico Covid. Dunque – provo a interpretare – i piccoli sono contenti perché grazie a una siringa amica, potranno d’ora in poi giocare tranquilli. L’illustrazione da un punto di vista artistico è brutta, sciatta. Forse eseguita da un bambino con ritocchi altrui. Certe ombre, certe espressioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Che bello il siringone! Imbarazzante la rappresentazione grafica e concettuale della felicità infantile procurata dal vaccino nella recente campagna vaccinale per bambini del Lazio. Mi permetto di trattare il tema da pedagoga e autrice – illustratrice per bambini con cattedra di illustrazione per l’infanzia allo IED, Istituto Europeo di Design. Dunque qualcosina ne so. Il disegno che gira nel web rappresenta un gruppetto di bambini che fanno il girotondo tenendo per mano una siringona felice. Un palloncino dall’aria mesta vola via lontano. Dai riccioletti in testa, si deduce che si tratta del malefico Covid. Dunque – provo a interpretare – i piccoli sono contenti perché grazie a una siringa amica, potranno d’ora in poi giocare tranquilli. L’illustrazione da un punto di vista artistico è brutta, sciatta. Forse eseguita da un bambino con ritocchi altrui. Certe ombre, certe espressioni ...

